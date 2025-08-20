¡Ú¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Û¡Ö½©ºú¡×¤ä¡Ö¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¤Î°®¤ê¡×¤Ê¤É¤¬110±ß¡ª¡ÖÆüËÜ»Ý¤Í¤¿Ì£¤á¤°¤ê¡×³«ºÅÃæ¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¤«¤é¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê ÆüËÜ»Ý¤Í¤¿Ì£¤á¤°¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î110±ß¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3ÉÊ
¼÷»Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢110±ß¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î"»Ý¤Í¤¿"¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»¿åÍÈ¤² ½©ºú
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤È¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤ÎìÔÂô¤Ê°ì´Ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Ê¡°æ¸©¿åÍÈ¤² ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«
¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¤¿¥¿¥ì¤ÎÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡¦ÌîÂôºÚº«ÉÛ·³´Ï
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¿®½£»ºÌîÂôºÚ¤ò¡¢»Ý¤ß¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿º«ÉÛ¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë·³´Ï¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»é¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡ÖµÜ¾ë¸©»º ¤µ¤ó¤Þ¡×¤ä¡¢ÆÁÅç¸©»º¤¹¤À¤Á¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¤¨¤ÓÅ·°®¤ê¡Ê¤¹¤À¤Á¤ª¤í¤·¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»êÊ¡¤Î°ì´Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»»º è§¤Ç¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡×¡¢±ö¤È¥ì¥â¥ó¤¬ÏÂµí¤Î»é¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê±ö¥ì¥â¥ó°®¤ê¡×¤Ê¤É¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¤Ï¤Þ¥«¥Õ¥§¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÏºÅç¶â»þÆþ¤ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥³¥í¥Ã¥±¡Ê2¸Ä¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È¡Ê¤Î¤ê±öÌ£¡Ë¡×¡¢¤ª°ò¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¾Æ¤°ò¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁª¤Ç40¿Í¤Ë¤ª¿©»öÍ¥ÂÔ·ô5000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
