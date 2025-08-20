コロチキ西野、マッスルバーでの泥酔ぶりに芸人仲間が“クビ宣告” セレブな常連客を前に大暴走「やばい！舌入れてきてる」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創が、19日午後11時放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#8）に出演した。
【写真】すごい筋肉!…上裸で雄叫びを上げるコロチキ西野
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。番組関連動画はSNS総再生数7億回を超え、ABEMA屈指の人気シリーズに成長している。スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場した。
「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる元NEWSのメンバー・元NEWS草野博紀と西野は新宿にあるマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』に潜入取材を実施した。
序盤から積極的な接客とノリノリのパフォーマンスを披露していた西野でしたが、その表情からスタジオMC陣は「もう酔っ払ってるわ」「顔で分かる」と異変を察知。営業時間残り2時間半となった頃には、酔って「朝から晩まで雷雨みたいなロケの後に会いたい」など、独特のフレーズで女性客を口説き始める事態に。「こいつもう無理やって」「これあかんわ」と案じるMC陣をよそに、“マッチョお注射”の注文をゲットした西野の暴走は止まらず、ニューヨーク・屋敷は「嫁とめっちゃケンカしてほしい」と苦笑い。スタジオゲストの笹崎は「奥さんいるんですか！？」とドン引き状態となった。
そんな中、セレブな常連客にそろって接客についた草野と西野は、女性からの要望で、男同士でパフォーマンスすることに。酔った西野が突如、草野にキスすると、草野は「やばい！やばい！舌入れてきてる」とまさかの出来事にパニックとなり、屋敷は「吉本クビです」とスタジオから“クビ宣告”。
さらに営業終了の間際には、シャンパンを飲んだ直後に無言でトイレに駆け込む西野の姿も...。VTR終了後、屋敷は「山本裕典に次ぐスターがついに現れたな」とコメントし、さらば青春の光・森田も「マッスルバー全国行脚編」と、西野の“マッスルバー潜入”シリーズ化に期待を寄せた。
