女優・深津絵里（５２）の最新姿がネットの注目を集めている。

深津は俳優・オダギリジョーが脚本、監督、編集、主人公の４役を務める映画「ＴＨＥ オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウ ＭＯＶＩＥ」（９月２６日公開）に出演。ＮＨＫで放送された人気ドラマの劇場版で、新キャラクターの超優秀なハンドラー・羽衣弥生役を演じる。

２０日までに劇中のビジュアルが公開され、公式インスタグラムでも「＃深津絵里 がオリバーの世界に！一体どんな不思議が待っているのか…続報にご期待ください」とコメント。ベレー帽をかぶった個性的な衣装姿がアップされた。

深津の映画出演は２０１７年の「サバイバルファミリー」以来。上白石萌音、川栄李奈と３人でヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」（２１〜２２年）も話題となったが、久しぶりの姿にネットは「え〜！ふかっちゃんですか？！」「まさかの深津絵里！？」「変わらずお美しい」「待ってました」「そうなの？！」「永遠かわいいのすごすぎ」「久しぶりすぎてうれしいです」「久しぶりの深津さんの映画楽しみです」「相変わらずお綺麗」「時間止まってるやん。老い知らず」と透明感あふれるビジュアルに驚き。

深津とオダギリは「カムカムエヴリバディ」で共演しており、「カムカムつながり」「るいちゃんとジョーさん」と懐かしむ声も上がっていた。