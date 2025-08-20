5役を1枚で叶えるオールインワン処方、毛穴対策と白玉美容を両立する夜用フェイスマスク新登場
BCLカンパニーが展開する『サボリーノ』のブランド最高峰“メガショット”シリーズから、毛穴悩みに特化した夜用フェイスマスク『メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV』が9月16日に発売される。
【写真】「見た目も可愛い」白玉を表現した”メガショット”パッケージ
本商品は、毛穴対策と白玉（※1）美容を同時に叶える夜用マスクとなっており、夜のスキンケアが1枚で完了するオールインワン処方でありながら、毛穴の目立ちにくいハリのある肌と、うるおいに満ちた透明感を両立する。メイク前に気になる毛穴の開きやゆるみに着目し、夜のスキンケア時間を効率化しながら美容医療発想のケアを叶えるフェイスマスクとして開発された。
美容業界で注目されている高濃度（※2）グルタチオンや3種のビタミンC（※3）、ハリと弾力を与える10種のペプチドと3種のタイトニングペプチドが配合されており、毛穴の目立ちにくい、もっちりとした肌と、みずみずしい透明感を同時に実現する。さらに、肌を整えるナイアシンアミドも配合。肌をうるおいで満たし、健やかな肌の土台を作る。
特徴的なのは、化粧水・乳液・美容液・クリーム・パックの5役を1枚でまかなえるオールインワン処方。マスクは小鼻までしっかり覆うオリジナル形状で、液含みの良い、肌に密着するフルフィットシートを採用。爽やかなグリーンの香りにアップルを合わせたミッドナイトグリーンの香りで、1日の終わりにリラックスできる使用感も追求されている。
発売を記念して、ブランドミューズの藤本美貴が出演する新ビジュアルも公開。2024年に“メガショット”シリーズの顔として起用された藤本は、今回のビジュアルで製品の持つ高機能性と凛とした世界観を表現している。
32枚入りの大容量（2530円／税込）に加え、トライアル向けの7枚入り（770円・税込）も同時に展開される。
（※1）肌イメージ
（※2）当社比
（※3）テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルリン酸Na（以上、全て整肌）
