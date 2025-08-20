【劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編】 公開日： 前編 10月10日 後編 10月31日 【「ゴールデンカムイ」最終章】 2026年1月 放送開始 放送局：TOKYO MXほか

10月に前後編に分けて上映される映画「劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編」について、本予告が公開された。

本作は、2026年1月に放送開始となるTVアニメ最終章に先駆けて「札幌ビール工場編」を描く映画。第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい杉元たちと土方らが協力する様が描かれる。

本予告では、杉元佐一やアシリパだけでなく、尾形百乃助や鶴見中尉、土方歳三の姿も確認できる。

【【劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編 本予告｜前編 10.10｜後編 10.31公開】】【あらすじ】

樺太から帰還した杉元佐一とアシリパは、白石由竹と共に金塊探しの旅を再開。

その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二の足取りを追って札幌へと向かう。

だが、同地ではすでに宇佐美上等兵と菊田特務曹長からなる第七師団の斥候に加えて土方歳三の一味が連続娼婦殺害事件を起こした別の脱獄囚の捜索を進めていた。

杉元と土方の間で早くも一触即発の事態が生じるも、第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい両者は協力する道を選択。

連続殺人の次の現場が札幌ビール工場との情報を掴み、待ち伏せ作戦を実行に移す。

ところがそこに宇佐美たちや上エ地までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく！

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会