マクドナルド、次回ハッピーセットを見送り。予定していたのはワンピースカードゲーム8月29日からは過去のおもちゃを提供
8月20日 発表
日本マクドナルドは、8月29日開始を予定していたハッピーセットのキャンペーンの実施を見送ることを発表した。
今回の見送りの理由については、ハッピーセット関連施策見直しの一環としている。なお、次回予定されていたキャンペーンは「ワンピースカードゲーム」だったとのこと。
8月29日からは、過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃ等が提供される。
「ハッピーセット 8月29日(金)からのキャンペーンについてのお知らせ」のページ
【お知らせ】
ハッピーセットⓇ「ワンピースカードゲーム」に関しては、下記マクドナルド公式サイトをご確認ください。
今後につきましては、決まり次第、改めて公式サイト及び公式Xにてご案内いたします。
