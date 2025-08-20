JO1、10thシングル「HandzIn My Pocket」リリース決定「表になった瞬間、ゲームは変わる」
グローバルグループ・JO1が、10thシングル「HandzIn My Pocket」（読み：ハンズインマイポケット）を10月22日にリリースすることが決定し、イメージポスターが公開された。
【ライブ写真】不気味な美しさ…指揮棒を振るJO1・川尻川尻蓮
今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性など、想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来、数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングルを通じ、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。
「ポケットの中」は単なる空間ではなく、そこには自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められた作品となっている。
商品形態は、全14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）を展開。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様となっている。なお、各店での予約受付は、きょう20日午後6時からとなる。
【ライブ写真】不気味な美しさ…指揮棒を振るJO1・川尻川尻蓮
今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性など、想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来、数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングルを通じ、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。
商品形態は、全14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）を展開。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様となっている。なお、各店での予約受付は、きょう20日午後6時からとなる。