cosmosy、『a-nation 2025』オープニングアクト決定 日本での初パフォーマンス披露へ
グローバルガールズグループ・cosmosyが、31日に東京・味の素スタジアムで開催される『a-nation 2025』にオープニングアクトとして出演し、日本初パフォーマンスを行うことが発表された。
【動画】4人の戦う姿に注目！「BabyDon’Cry＝BreakingTheLove」ミュージックビデオ
cosmosyは、a'mei、de_hana、himesha、kamionで構成される、全員10代の日本人4人組グローバルガールズグループ。昨年12月31日にプレデビューシングル「zigy=zigy」で初登場して以来、韓国の音楽番組出演を皮切りに、ロサンゼルスで開催されたイベント『SUKEBAN × Anime Expo 2025』や、バンコクでの『2025 UTO FEST IN BANGKOK』、8月16日に韓国で開催されたフェス『ONE UNIVERSE FESTIVAL 2025』など、海外で着実にキャリアを重ねてきた。
今回の『a-nation』出演は、凱旋帰国でありながら、日本での初ステージにもなる。どのようなステージが繰り広げられるか注目が集まる。
