菊地亜美、長女＆次女と“おそろいパジャマ”の3ショット「幸せな光景すぎ」「なんて癒し」
タレントの菊地亜美（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女と次女とおそろいのパジャマを着た“ほっこり”3ショットを公開した。
【写真】「幸せな光景すぎ」菊地亜美と長女＆次女の“おそろいパジャマ”3ショット
菊地はハートなどの絵文字を添え、1枚の写真をアップ。白地に赤いハートの柄がプリントされたパジャマに身を包んだ3人が、くっついてベッドに横たわっている。日常の癒やしあふれるほほ笑ましい光景を披露した。
この投稿にファンからは「あぁ、、なんて癒しの光景」「かわいい〜」「幸せな光景すぎます」「お揃いパジャマ可愛い」などのコメントが寄せられている。
菊地は2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子・長女、今年3月に第2子・次女の出産を報告した。
