野村康太、Hey! Say! JUMP高木雄也に抱きつく“可愛らしいハグショット”「後輩感にきゅん」「大好きな小山田＆城ペア」
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの高木雄也（※高＝はしごだか）と俳優の野村康太が、20日までに出演中のドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系／毎週水曜 後9：00）の公式SNSに登場。高木に抱きつく野村のオフショットが公開された。
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演で、同局水曜午後9時枠に10年ぶりに誕生した新作。福田靖氏が完全オリジナル脚本を手掛け、佐藤浩市、遠藤憲一、光石研、伊藤淳史という豪華俳優陣による軽妙なテンポの会話劇、最先端の技術を駆使して犯人を追い詰めていく高密度なストーリー展開で、【SSBC強行犯係】の活躍を描く。
投稿では、SSBC強行犯係で機動分析を担当する野村（城慎之介役）と高木（小山田勝也役）の貴重な2ショットを2枚アップ。身長が184センチある野村は、台に乗り自身よりも約頭1つ分も高くなった高木にかわいらしく抱きつき、高木も野村の肩に手を回したほほ笑ましいオフショットを披露した。
この“ハグショット”を見たファンからは「可愛すぎ」「大好きな小山田＆城ペア」「康太くんの後輩感にきゅん」などと反響が寄せられていた。
