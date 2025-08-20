■陸上・第20回トワイライトゲームス（20日、日産スタジアム）

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

男子100mは小池祐貴（30、住友電工）が10秒15（−0.3m）で優勝を飾った。小池はレース後半にかけて加速し組1着でフィニッシュ。東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）に0秒15届かずもレースを制した。

小池は世界陸上で23年のブダペスト大会、22年のオレゴン大会に出場している。今月16日に行われたアスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井で小池は10秒08で今季ベストをマークしている。また、世界陸上で19年ドーハ大会以来の出場を狙う多田修平（29、住友電工）は10秒32（−0.3m）で全体の8着に入った。

参加標準記録に及ばなかった小池はレース後、「悪い走りでも悪い体の状態でもなかったので、実力ですね。運が悪かったとかいろいろ考えればきりがないですけど、良い条件はありましたし、その中でも出せなかったのは自分のせいなので」と話した。今後に向けては「このまま地道に積み重ねていってどこまでいけるかを楽しみたい」と思いを語った。

多田は「正直万全な状態で挑んでいるレースが今年ほぼなくて、悔しい」と振り返り、「今日が（参加標準記録を）狙ってたんですけど、連戦の披露もあって体がついてこなかったりとか、練習不足もありますしそこは課題として捉えて、精通できる材料として認めて頑張りたいと思います」と話した。

同種目では、パリオリンピック™で9秒96をマークしたサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）をはじめ、桐生祥秀（29、日本生命）が9秒99、守祐陽（21、大東大）と清水空跳（16、星稜高）と胗田大輝（22、東洋大）が10秒00で参加標準記録（10秒00）をクリアしている。

【最終結果】

1着 小池祐貴（住友電工）10秒15（−0.3m）

2着 関口裕太（早稲田大）10秒22（−0.3m）

3着 井上直紀（早稲田大）10秒23（−0.3m）

4着 木梨嘉紀（筑波大院）10秒28（−0.3m）

5着 愛宕頼（東海大）10秒29（−0.3m）