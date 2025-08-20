TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅÔÆâºß½»¤Î½÷À­¤é¤Ë³ô¼°¤ä²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿40Âå¤Î½÷À­2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê20Æü¡ËÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕÍº²ðÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº¾µ½¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£