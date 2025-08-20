ことしのコメの概算金の額は山形県産米の主要3品種いずれも過去最大の上げ幅となりました。概算金の決定を受け、小売業者などにコメを販売している酒田市の会社では、新米の販売価格は去年を上回ると見通しています。



コメの概算金は、JA全農山形がコメを集荷する際、生産者に仮渡しするおおよその代金です。JAがコメを卸業者などへ販売する際に経費などを差し引いて概算金より高く売れた場合は、生産者に追加で利益分を支払い、精算されます。JAに出荷した生産者はコメが売れる前に概算金が支払われます。概算金によって秋の段階で一定の収入が得られ、経営の資金繰りなどにあてることができる仕組みです。

ことしは、全国的にコメの集荷競争が激化していることなどからJA全農山形は例年よりも早く概算金を決定しました。一等米60キロ当たりの概算金は去年と比べていずれも1万1500円増額し、「つや姫」が3万1000円、「雪若丸」が2万8600円、「はえぬき」が2万8000円となりました。上げ幅は過去最大となっています。





酒田市の米穀会社では、地元のJAや仲介業者などからコメを仕入れ、小売りや業務用などに精米し販売しています。新米の入荷まであと1か月ほど。ことしは倉庫にはほとんどコメが残っていないといいます。庄内米穀あべこめや 阿部利明社長（63）「普段の年だと新米が多少ずれ込んでも去年の在庫があるのでいいという感覚があるがことしはずれ込むものがない。ぴっちり売り切って終わる。それ以上の注文があっても『お応えできませんもうすぐ新米出ますからちょっと待ってください』と言うしかない状況」概算金の増額を受け、新米の販売価格は去年を上回ると見通しています。庄内米穀あべこめや 阿部利明社長（63）「ことしは60キロ3万4～5千円から始まるでしょうから、おのずと販売価格も5キロ4千円以上になるでしょう。消費者の方がどういう判断するかが一番のカギですよね」あと1か月ほどで県内でも本格化する新米の収穫。小売り価格などことしもコメを取り巻く状況は不透明となっています。