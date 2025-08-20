Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤¬¥¤¥ó¥É³°Áê¤È²ñÃÌ¡¡Ä¾¹ÔÊØ¤ÎÁá´üºÆ³«¤Ç¹ç°Õ
Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥¤¥·¥ã¥ó¥«¥ë³°Áê¤¬²ñÃÌ¤·¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤òÁá´üºÆ³«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ç¢§2020Ç¯°Ê¹ßÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¹ñ´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ÎÁá´üºÆ³«¤ä¢§Î¾¹ñ¤ÎËÇ°×¤äÅê»ñ³èÆ°¤Î³ÈÂç¡¢¢§¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¹ñ¶¤Î·¸ÁèÃÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¡¢´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¤Î½¤Éü¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ë¤âÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¹ñ¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÉÍý¤È½èÍý¤ò¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÂÐÎ©¤¬Ê¶Áè¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¤Î°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¹ñ¶ÌäÂê¤¬Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£·î²¼½Ü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥£¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£²ó¤Î²¦µ£³°Áê¤Î¥¤¥ó¥ÉË¬Ìä¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤·¤ò¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
