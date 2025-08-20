濃厚なはちみつの香り…！カルディ「ハニーラテベース」でお店のカフェオレができちゃった
本格的なカフェドリンクがおうちで楽しめる！
今回は、カルディの「ハニーラテベース」をご紹介します。
「ハニーラテベース」は、牛乳を注ぐだけで本格的なカフェドリンクが楽しめると話題の商品で、実際に飲んだ人からは「まんまお店の味」「おいしすぎて幸せ」など、絶賛の声が上がっています。
カルディの看板コーヒー「マイルドカルディ」をベースにしているのが特徴で、やわらかな口当たりとやさしい甘さが楽しめます。3倍希釈なので、自分好みに濃さを調整できるのも嬉しいポイントです。
お店でゲットできたので、クックパッドニュース編集部スタッフが実際に飲んだ感想をレビューします！
カルディの「ハニーラテベース」
「ハニーラテベース」の価格は税込645円。コーヒーの花の蜜で作られたはちみつを使った、カルディこだわりのオリジナル商品です。
さっそく飲んでみた
氷を入れたグラスに、ベースと牛乳を1:3で注いで作ってみました。
「ハニーラテ」は甘みが強いドリンクのイメージがあったのですが、コーヒーのほろ苦い味わいとのバランスがよく、甘さは控えめ。ハチミツ本来の自然な甘さを楽しめます。
飲んで一番驚いたのは、香りの豊かさ。濃厚で華やかなハチミツの香りに、ひと口飲むたびに心が癒されます。
今回はせっかくなので、アレンジを加えてより豪華に飲んでみます！
「ハニーラテベース」×バニラアイス
まずは「ハニーラテベース」にバニラアイスをプラスし、フロートを作ってみます。
アイスが加わることで、一気にクリーミーな甘さに変化します。口あたりはまろやかで、ビターなコーヒーとハチミツの優しい甘さは、コクのあるバニラアイスと相性が抜群です。味だけでなく見た目も華やかになり、飲み終わったあとは満足感がありました。
「ハニーラテベース」×キャラメルシロップ
次は、「ハニーラテベース」にキャラメルシロップを合わせます。
キャラメルシロップを入れたことで、コーヒーの風味やハチミツの甘さがより引き立つ感じがします。香ばしいキャラメルシロップならではの甘さで、ハニーラテの味わいがぐっと贅沢になりました。
注ぐだけで完成！ 1年中楽しめる贅沢な一杯
牛乳を注ぐだけで手軽にカフェドリンクが楽しめる、カルディの「ハニーラテベース」。アイスとホットの両方楽しめるだけでなく、3倍希釈で好みの濃さに調整できるのも魅力です。
気になった方は、ぜひお店でチェックしてみてくださいね。