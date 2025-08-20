9月に山形市で開催される「日本一の芋煮会フェスティバル」の概要が20日発表されました。物価高騰などの影響を受け、芋煮の販売価格が100円値上げされます。



ことしで37回目を迎える「日本一の芋煮会フェスティバル」は、月14日に山形市の馬見ヶ崎川河川敷を会場に開催されます。

直径6.5メートルの大鍋「3代目鍋太郎」で去年と同じくおよそ3万食が提供されます。

ことしは、物価高騰や人件費、輸送コストの上昇などから芋煮の販売価格を前売り券と当日券共に100円値上げし、前売り券が600円、当日券が700円としました。値上げは、おととし（2023年）に当日券を100円値上げして以来ということです。

また、去年は、激しい雨が降る中での開催となったことを受け、実行委員会は、中止などを判断する基準をより詳細にしたガイドラインを新たに作成。大雨や暴風などの警報が出された場合は随時、開催の可否を判断をするということです。



日本一の芋煮会フェスティバル実行委員会 五十嵐政治実行委員長「開催中止の判断基準はあったが、作られたのが昔。昨今の情勢に応じて、イベントも皆さんを安全に迎え入れるためにガイドラインを設けた」



ことしはさらに、熱中症対策として休憩用のテントや飲料の販売ブースを去年より増やすということです。

