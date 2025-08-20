２０日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３．０４ポイント（０．１７％）高の２５１６５．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．０４ポイント（０．０８％）高の９０１３．２７ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は２８５２億８５８０万香港ドル（約５兆３８９０億円）となっている（１９日は２７８２億１８３０万香港ドル）。

好業績銘柄の物色が相場を支える流れ。主要企業の決算報告が佳境に入る中、予想上振れや業績改善が目立ち、投資家の注目を集めている。これから業績発表する企業の業績期待も高まった。また、当局が経済目標達成のため、景気支援のスタンスを強めていることも改めて材料視されている。

一方、寄り付き前に発表された最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り銀行貸出の指標となる１年物ＬＰＲが３．００％、住宅ローン金利の指標となる５年物ＬＰＲが３．５０％に３カ月連続で据え置かれた。当局は利下げを急がないとの構えだが、市場では政策金利や預金準備率を引き下げる可能性は依然として残ると指摘されている。

ただ、上値は限定的。米金融政策の動向が気がかりだ。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長は２２日、ジャクソンホール会議（各国の中央銀行関係者が集まる国際経済シンポジウム）で講演する。足もとの労働市場軟化を受け、９月利下げは確実視されているが、その後の金融政策動向が見通せない。議長講演で手がかりが示されるかが焦点だ。指数は安く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品ＯＥＭの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が９．７％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．４％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が２．８％高と上げが目立った。舜宇光学については、予想を上回る中間５割増益が好感されている。

セクター別では、紙・パルプが高い。玖龍紙業（２６８９／ＨＫ）が１２．３％、理文造紙（２３１４／ＨＫ）が６．２％、山東晨鳴紙業集団（１８１２／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。玖龍紙業は２０日、通期決算の１６５〜１９０％増益見通しを発表。セクター全体の支援材料となった。

消費セクターの一角も物色される。フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が１２．５％高、食肉加工の中国雨潤食品集団（１０６８／ＨＫ）が４．２％高、即席麺・飲料の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が２．４％高、スポーツ用品の中国動向（３８１８／ＨＫ）が２．０％高で引けた。キャラクター商品「Ｌａｂｕｂｕ」が世界的な人気を集めているポップ・マートに関しては、中間利益が５倍増となったうえ、米州の売上高が１２倍に拡大したことも刺激材料。終値は３１６．００香港ドルで上場来高値を更新した。

他の個別株動向では、新興電気自動車（ＥＶ）メーカーの小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．４％高。４〜６月期の赤字縮小が買い安心感につながった。ほか、香港交易所（香港証券取引所：３８８／ＨＫ）が１．７％高。中間３９％増益に加え、配当の大幅増額方針が好感された。

半面、医薬セクターは安い。翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が７．４％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が３．８％、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が３．７％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が２．８％ずつ下落した。翰森製薬については、第三者割当増資の計画も嫌気されている。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０４％高の３７６６．２１ポイントで取引を終了した。自動車が高い。消費関連、半導体、金融、資源・素材、インフラ関連、公益、運輸なども買われた。

