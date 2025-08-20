お笑いタレントカンニング竹山が20日、自身のインスタグラムを更新。体調不良のため数日間テレビ出演などを見合わせていたが、21日のフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）から仕事を再開すると報告した。

竹山は「数日間体調不良でぶっ倒れておりました」と報告。その上で「医師と相談の上、明日から復帰して大丈夫との事、翌朝のフジテレビ サンシャインから仕事再開いたします」と伝えた。

竹山は17日、出演を予定していたTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）を体調不良により欠席していた。

続けて「私も過去色んな飲み会でエロいこと話した過去があります」と切り出し、「のでドキドキしてしまう世の中ではございますが、様々な世の中のニュースには、なるべく思った事はハッキリ意見をしてネットニュースになりまた叩かれるサイクルになると思うと厄介ではございますがそれも仕事なもんで仕事して家賃や様々な支払いをやっていきます」と決意をつづった。

そして「余計な事が長くなりましたが、今回の件で仕事先のスタッフ、キャストの皆々様、関係者各位様、竹山ライブショー、竹山報道局のメンバーの皆々様には多大なご迷惑をおかけ致しまして大変申し訳ありませんでした」と謝罪。「また明日から汗かきながら自分なりに全力でやっていったりもしますし、力入れずに多少サボりながらやっていったりもしてしまうと思いますがご迷惑をおかけしないようにいたしますので今後とも末長く宜しくお願いいたします」と呼びかけた。