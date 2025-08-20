タレントの伊集院光（57）が19日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。酷暑の中で行われる高校スポーツについて言及した。

この日番組宛てに「夏の甲子園が盛り上がる時期ですが、昨今の酷暑対策として『7イニング制』の導入が議論され、来春からは『DH制』の導入が決定しています。この高校野球のルール見直しについてはどう思いますか？」という質問が寄せられた。

野球好きとして知られる伊集院は、「逆にサッカーはあまり詳しくないんだけど、ふと見てみたら7月末から8月にかけて福島でインターハイがあって。神村学園が優勝したんだけど、あそこ確か1週間で5試合くらいやってるのよ」と切り出し、「準々決勝から3試合連続だったと思う。野球よりもスタミナ的には厳しいスポーツなのに、そっちの方が大丈夫なのか？って思ってしまった」と、高校野球だけでなく高校サッカーの過酷さにも言及した。

その上で、高校野球のルール見直しについては、「DH制は強い学校に有利だよな。球数制限もできてそれも大切なことなんだけど、いつでも投げられるピッチャーが何人でもいるって強い所の話だから。だって今9人集まらなくて合同チームとかもあるのよ？DH使っても使わなくてもいいんだけど使える方が有利だよな」と私見を語っていた。