¡Ö¤µ¤¹¤¬¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ê·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¤âÈÎÇä¤ÏÂç¶ìÀï¡ª¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Ö¡×¤¬ºî¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ½Â¤¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿
¢£¡Ö¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿
¢£½éÂå¤Ï»îºî¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¤Î¤Á¤Ë3À¤Âå¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥µ¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¥µ¡¼¥Ö¤Ï¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¸ÄÀÇÉ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ê¾èÍÑ¼Ö¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½Ð¼«¤ÈÆ±¤¸¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ºî¤ê¤À¤±¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò3¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ô¾ì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤ë¤³¤È¤·¤¤ê¡£¥µ¡¼¥Ö¤é¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤È³×¿·¤ËËþ¤Á¤¿¥½¥Í¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥½¥Í¥Ã¥Èµ¡Ê1956¡Ë
¡¡¥½¥Í¥Ã¥ÈÃÂÀ¸°ÊÁ°¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ï93¤È¤¤¤¦2¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀFF¥»¥À¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¥í¥ë¥Õ¡¦¥á¥ë¥Ç¤¬¡Ö¤µ¤é¤Ë·ÚÎÌ¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤òºî¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢£²¥·¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Ï²ñ¼Ò¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥á¥ë¥Ç¤é¿ô¿Í¤Ë¤è¤ë¼Ò³°³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¤Î¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢GFRP¡Ê¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÈÅö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«70kgÄøÅÙ¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢93¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¶îÆ°·Ï¤òÁ°¸åµÕ¤ËÇÛÃÖ¤·¤ÆFF¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´°À®¼Ö¤Î¼Ö½Å¤ÏÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤ê600kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢ºÇ¹âÂ®190km/h¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç²ñ¼Ò¤âÇ§¤á¤Æ¡¢2000Âæ¤Î»ÔÈÎ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Í¥Ã¥È¤Î³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢»îºî¼Ö¤¬6Âæºî¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç·×²è¤ÏÃæ»ß¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¡£
¡¡1950Ç¯Âå½éÆ¬¤Î³«È¯¤Ê¤¬¤é¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÇ÷¤ë´°À®ÅÙ¡¢¸å¤Î»Ë²È¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤Ë¤â¤·¤Ï¶Ø¶ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤ä¥³¥ë¥Á¥Ê¤¢¤¿¤ê¤Î¥é¥ê¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¥½¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¥á¥ë¥Ç¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¤Î ¡ÈSå nätt den är¡É¡Ê±Ñ¸ì¤Î ¡Èhow neat it is¡É¡Ë¤«¤éÌ¿Ì¾¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÍÎÏ¤ÊÀâ¤Ç¤¹¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÄË²÷¤Î¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿
¥½¥Í¥Ã¥ÈII¡Ê1966¡Ë¡¿¥½¥Í¥Ã¥ÈII V4¡Ê1967¡Ë
¡¡1960Ç¯Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤Î¥µ¡¼¥Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤«¤é¤ÎÇ®Ë¾¤Ç¡¢ËÜ¼Ò¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î³«È¯¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£MG¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇúÇä¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿Í¡¹¤â¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¤Þ¤ÇºÅ¤¹Ç®¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÏºÆ¤ÓGFRP¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ò¿·Àß·×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ªÆÀ°Õ¤Î2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£1966Ç¯Ãæ¤Ë230Âæ¡¢¤½¤Î¸å¤ï¤º¤«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¥½¥Í¥Ã¥ÈII¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯À¸»ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¥³¥ó¥Ú¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥½¥Í¥Ã¥ÈII¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤éV4¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±äÌ¿Á¼ÃÖ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¦¥Ê¥¹ÍÑ¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¡¼¥É¤Î²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Í¦¤Þ¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ë¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥½¥Í¥Ã¥ÈII V4¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ65ÇÏÎÏ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÅÎÌÁý¤·¤«¤é0-100 km/h²ÃÂ®12.5ÉÃ¤È2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºÇ¹âÂ®¤Ï160km/h¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1969Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1600Âæ¤¢¤Þ¤ê¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ø¤âÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥½¥Í¥Ã¥ÈIII¡Ê1970¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿III¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥Ã¥¸¥©¡¼¥é¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÄó°Æ¤É¤ª¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥°¥ó¥Ê¡¼¡¦A¡¦¥·¥§¡¼¥°¥ì¥ó¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¼êÄ¾¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¶¤äV4¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Û¤É¹¥É¾¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥µ¡¼¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤â¡¢MG¤ä¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥í¥¢¥·¥Õ¥È¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¤µ¤¨¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤òIII¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¤ä¥Õ¥í¥¢¥·¥Õ¥È¡¢¥¬¥é¥¹¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤¤¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢V4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ1.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¥¹¡¼¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î65ÇÏÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢½ÅÎÌ¤¬Áý²Ã¡Ê880kg¡Ë¤·¤Æ¤â0-100km/h²ÃÂ®13ÉÃ¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ÎÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶õÎÏÄñ¹³CdÃÍ0.31¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤«¤é¡¢ºÇ¹âÂ®165km/h¤¬¼ÂÂ¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢1974Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8368Âæ¡Ê1ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤â¤Î¥½¥Í¥Ã¥ÈIII¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢¥µ¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤é¤«Î¯°û¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢½éÂå¥½¥Í¥Ã¥È¤«¤éV4¤¢¤ï¤»¤Æ2000Âæ¤½¤³¤½¤³¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¥Ã¥¸¥©¡¼¥é¤ÎÄó°Æ¤Ç¥½¥Í¥Ã¥È¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤Ê¤é¤º¡£¥½¥Í¥Ã¥È¡¦¥¿¡¼¥Ü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ë²ù¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£