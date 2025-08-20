画像はCOMICメテオ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」のページ（https://comic-meteor.jp/mashirochan）より

【第16話】 8月20日 公開

フレックスコミックスは8月20日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」第16話をCOMICメテオにて公開した。

本作は自己肯定感が低い一方性欲強めな”陰キャ”JK・直本ましろがクラスメートのイケメン“陽キャ”男子・大鷺くんに告白されることから物語が始まる暴走ラブコメディ。第16話では、ましろが幻太郎に猛アタック。当然幻太郎は理性を保てず……。

【嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん】

高校生になったのだから恋愛、さらにはＨなことをしてみたい直本ましろ。だが、自己肯定感が低く、自分に自信がないため、どうせ無理だろうなと思っていたところ、なんとクラスメートのイケメン男子・大鷺くんから告白される。絶対に罰ゲームだろうと告白に疑心暗鬼になるましろだったが、Ｈなことをしたいという欲求が勝ったため、逆に大鷺くんに迫るが……性欲は疑惑に勝る!? 性欲強めJKの暴走ラブコメディ!!