向井怜衣“ご当地アイドル”に オリジナルの振り付け＆楽曲披露【ミッドナイト屋台2】
【モデルプレス＝2025/08/20】WEST.の神山智洋が主演を務め、Travis Japanの中村海人が共演する「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」（毎週木曜0：00最新話更新／Lemino独占配信中)。8月21日配信の第4話に登場するアイドルグループの1人、神崎エリナを演じた向井怜衣が、役と重なる部分を語った。
第4話での見どころは、そのワンマンライブのシーン。向井が演じるエリナに加えて、咲希（藤江萌）、薫（山本亜依）の3人で構成されるビーチサイドだが、アイドルグループでの活動経験がある藤江と山本も積極的に意見を出し、監督やカメラマンと相談しながらフォーメーションを確認、何度もリハーサルを重ねていく。そして迎えた本番、会場には神山や中村に加えて、矢花黎、浅野ゆう子、勝村政信も参加。盛り上がりのライブシーンが出来上がった。ダンスの振り付けだけでなく実際にレコーディングも行ったビーチサイドの初ワンマンライブ、彼女たちが渾身のステージを披露する。
【写真】向井怜衣、アイドル役でパフォーマンス披露
◆向井怜衣、アイドル役に挑戦
第4話では、横浜のご当地アイドルグループ「ビーチサイド」のメンバー・神崎エリナ（向井怜衣）が、別の人気アイドルグループに移籍するかどうかで悩む、というストーリー。「チャンスだよ！」と移籍を強く勧める輝元（中村）に対し、かつて大型オファーを断った経験のある翔太（神山）には、移籍がベストな選択とも思えない。翔太と輝元、それぞれが互いに歩んできた道のりと照らし合わせながらビーチサイドの行く末を見守っているうちに、初のワンマンライブの日が近づいてきて…。
そして劇中で歌唱しているビーチサイドの楽曲「僕らのランドマーク」は、実は1〜3話の中でも舞台となるポートビル内で流れるBGMとしても使用されている。振り返ってみて、どのシーンに流れているのか再確認するのも楽しみ方の1つである。
◆神山智洋×中村海人「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」
「味覚を失った天才シェフ」と「鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶」が寺の境内で屋台を営み、夜な夜な集まってくる悩みを抱えた客に「最高の一皿」を提供してきたハートフルグルメドラマ「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」。Season2も味覚を取り戻した天才シェフ・翔太役を神山が、屋台のプロデューサーとして成長した僧侶・輝元役を中村が引き続き演じる。今回は寺の境内を飛び出して、新天地・横浜へ。新たな場所で新たな人たちと出会い、2人が人間的にも成長していく。（modelpress編集部）
◆向井怜衣インタビュー
― バラエティや情報番組のコメンテーターなど、幅広く活躍中の向井さんですが、演技のお仕事の感想は？
お芝居自体はとても好きで、今後は演技の仕事にもっと取り組んでいきたいと思っています。何より「自分とは全く違う存在になれる」ところが魅力的ですね。ただ今回の神崎エリナという役は自分にも通じる部分が多い役だったこともあり、「分かる、分かる」と共感しながら演じられたことが楽しかったです。
― 神崎エリナのどんな部分が、ご自身と重なったのでしょうか？
私もデビューを目指して上京するべきか、それとも地元の高校に通いながらオーディションの機会を待とうかと、エリナのように人生の選択に迫られた時期がありました。地元の広島ではほとんどオーディションの機会はないのですが、友だちに囲まれた高校生活はとても充実していたので…。だから移籍するかどうかで悩むエリナの気持ちは、とてもよく分かりますね。私の場合は地元を離れるという決断をしたわけですが、結果的に上京して良かったと思っています。
― ライブシーンの撮影はいかがでしたか？
藤江さんと山本さんはアイドルグループで活動されていた経験があるので、いろいろと教わりました。レコーディングも行ったので、ダンスの練習中はその音源に合わせて踊るのですが、「少し声を出したほうが、本番でも踊りやすいよ」と言われたことを覚えています。咲希役の藤江さんはリーダータイプでいろいろ仕切ってくれて、薫役の山本さんは役の通りのフワッとした印象で、本当に役のままの 3 人でした。「誰と食べるか」って、本当に大切
― このドラマは食がテーマでもあるのですが、向井さんの「思い出深い食」のエピソードはありますか？
最近の出来事なんですが、メンタル的にちょっと落ち気味の時期があって。その時に友だちが「温泉に行こうよ！」って誘ってくれたんです。そして旅館でお湯に浸かったり、友だちと一緒にご飯を食べたりしていたら、落ち込んでいたことが何だかとても些細なことのように思えて…。自然と気持ちが前向きになれたんですね。料理も美味しかったんですが、その子と食べたからこそ思い出深い食事になったんだと思います。
― 第4話の見どころを教えてください。
向井 見どころはいっぱいあるんですけれど、やはりエリナの気持ちの変化に注目してもらいたいですね。彼女に起こった出来事は、きっと誰しも経験することだと思うんです。自分だったらどちらを選択するのか、どちらが幸せになれるのか。自分自身に置き換えながら、見てもらうといいのではないでしょうか。
― 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
食や料理の大切さについて、改めて考えることのできるドラマだと思います。私たちって日頃、特に何も考えずに食事をしているじゃないですか。でも、誰かと一緒にテーブルを囲んだ出来事が、食事のメニューも含めて忘れられない思い出になることって多いと思うんです。このドラマが、毎日何気なく食べている食事を改めて見直すきっかけになるといいなぁと思っています。
◆第4話あらすじ
屋台の宣伝も兼ねて、地元のコミュニティ FM でラジオ・パーソナリティを務めている輝元（中村海人）は、プロデューサー・渉（矢花黎）の強い推薦で出演したご当地アイドル「ビーチサイド」の3人と出会う。輝元が彼女たちを「屋台においでよ。人生相談にも乗るから」と誘ったところ、やって来たのはメンバーの神崎エリナ（向井怜衣）だった。翔太（神山智洋）は屋台自慢のフレンチトーストを振舞うが、なぜかエリナの表情が浮かない。「実はビーチサイドを脱退して、別の人気アイドルグループに加入しようか悩んでいる」と言うエリナ。しかし他のメンバーは何も知らずに初のワンマンライブに向けて盛り上がっており、脱退を言い出せずにいた。新たな場所に挑戦するべきか留まるべきか…。同様の選択を迫られた経験のある翔太は、エリナの気持ちが痛いほど分かるのだった。
【Not Sponsored 記事】