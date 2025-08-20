本田朋子、42歳誕生日迎え夫・五十嵐圭選手らとの家族4ショット公開「幸せそう」「素敵すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】元フジテレビアナウンサーの本田朋子が8月20日、自身のInstagramを更新。夫でプロバスケットボールの五十嵐圭選手らとの家族4ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】本田朋子＆バスケ五十嵐選手、家族4ショット公開
本田は「42歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「友達家族と賑やかに過ごせ、とても楽しい一日に」と花束を手に五十嵐選手と2人の子どもたちとの仲睦まじい家族4ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な家族」「お誕生日おめでとうございます」「理想的」「羨ましい」「温かい家族」といったコメントが寄せられている。
本田は、2013年に五十嵐選手と結婚。2018年10月に第1子となる長男、2023年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
