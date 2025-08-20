「ぜひご賞味いただきたい」新米の出荷始まる　近江米の極早生品種・ハナエチゼンが「１等米」に格付け　滋賀・高島市

早くも新米の便り。滋賀県高島市では早場米の出荷が始まりました。



滋賀県高島市では８月２０日、近江米の極早生品種「ハナエチゼン」の出荷に向けた検査が行われました。刈り取られたばかりの新米を検査官が専用の器具を使い入念にチェックします。



見ているのは色や形、虫による被害がないか、など。今年は梅雨明けが早く雨も少なかったため出来が心配されましたが、水の管理を徹底するなどの対策をしたことで、ツヤやカタチも良く育っているということです。





検査の結果、約４０ｔすべてが最も品質が良い「１等米」に格付けされました。（ＪＡレーク滋賀 早川賢さん）「（今年は）渇水を大変心配していたんですけど、全量格付け１等ということで大変うれしく思っております。とれたてのおいしい新米をぜひご賞味いただきたいと思います」ＪＡの直売所では去年の１．４倍となる５ｋｇあたり４２００円（税込み）で販売されるということです。一方、こんな動きも。（小泉進次郎農林水産大臣）「備蓄米の配送が遅れた事情を考慮すれば、契約した数量を約束通り、流通させることが農水省としての責任だと考えます」小泉農水大臣は政府が「随意契約」で売り渡した備蓄米の販売期限を延長すると表明しました。当初、販売期限は８月末とされていましたが、出庫作業や精米などに時間がかかり、現場からは延長を求める声が上がっていました。農水省によりますと、これまでに契約した２８万ｔのうち１０万ｔがいまだ引き渡されておらず、今後、引き続き販売するかキャンセルするか業者に意向を聞き取る方針です。