¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¡×¡Ä¿ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ö¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿Ä«¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè103²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè103²ó¡Ê2025Ç¯8·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Þ¤Ç¤¹¤ë¿ó¤Ï¡Ö¸µµ¤100ÇÜ¡×
¤Î¤Ö¤Î¸µµ¤¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤ÆÍè¤Æ¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ËÌ¡²è¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤à¡£Ì¡²è¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì·òÂÀÏº¤ÎÍê¤ß¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ó¤·¤ã¤¤¡×¡Ö¤·¤ã¤¤¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤·òÂÀÏº¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·òÂÀÏº¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¶ßÂ¤¬Ä¹¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥é¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢NHK¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤¬¶µ¼¼¡×¤ÎÊüÁ÷Æü¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡¢°¦¡Ê²¬ËÜË¾Íè¡Ë¡¢²Ö¡Ê¸ÍÎü°¦¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¿ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³¨ÉÁ¤²Î¤â¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÌ¡²è¤â¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤º¡¢¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¿ó¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¼ºÇÔ¤Î´¬¡Á¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡Ìë¡¢¤È¤Ü¤È¤Üµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿ó¤Ë°¦¤È²Ö¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö2¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸µµ¤100ÇÜ¤À¤Í¡×¤È¿ó¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢Á´Á³¸µµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¿¡Ö¸µµ¤100ÇÜ¡×¡£Âè13²ó¡Ê4·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾Âæ»ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Û¤Î¤Ü¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¤Ö¤À¤±¤¬Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍö»Ò¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤Î¤Ö¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£½ªÆü¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¿ó¤Î±ôÉ®¤òºï¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Â¿·¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë