映画館に“小学生が運営する”駄菓子屋が期間限定でオープン！手作りのポップやＳＮＳ用の動画も撮影 兵庫・豊岡市
兵庫県豊岡市の映画館に期間限定でかわいらしい駄菓子屋がオープンしました。
１９２７年創業の映画館「豊岡劇場」。その一角に期間限定でオープンしたのが小さな店員さんたちが出迎える駄菓子屋です。
豊岡市内で地域活性化などを手がけるコンサル会社などが子どもたちに経営について学んでもらおうと企画。地元の小学生１４人が日替わりで接客を行います。
店では約２０種類の駄菓子などを扱っていて、商品をＰＲするポップは子どもたちの手作りです。さらには…
商品を買ってもらえるように声出しをしたり、宣伝用のＳＮＳ動画を撮影するなどなかなか実践的です。子どもたちに話を聞くと…
「（Ｑどんなところが楽しい？）いろいろ計算したりするところ」
「疲れました！（Ｑ本当のお店だとなかなか休憩できないけど？）やだ！」
今回、企画した担当者は…
（ダブルノット 澤笑瑠さん）「お客さんにどうしたら来てもらえるのか、どうしたら商品が売れるのか。自分たちで自主的に考える力や稼ぐ力を身に着けてほしいと思っています」
この駄菓子屋の営業は８月２４日までです。※営業時間：午後１時〜午後５時