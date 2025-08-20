¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¡ª¡×ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤º¡Ä1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÃí°Õ¤µ¤ìÎÞ»ß¤Þ¤é¤º
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè9ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥¢¥¤¤¬¡ÈÅÜ¤ê¡É¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸
¡¡¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÁªÈ´¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤Ïi-dle¤Î¥ß¥è¥ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDEX¤¬Ì³¤á¡¢Îý½¬À¸¤òÆ³¤¯5¿Í¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢PENTAGON¤Î¥Õ¥¤¤È¥¸¥ó¥Û¡¢¸µGFRIEND¤Î¥æ¥¸¥å¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥¥à¡¢¥¤¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö¶Ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡×¸·¤·¤¤À¼
¡¡Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸Ä¿Í½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥¢¥¤¡Ê19ºÐ¡Ë¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Î³Ú¶Ê¤ò²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤¿Âè4¥é¥¦¥ó¥É¡ÖK-POP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖRising Sun¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ò¥ç¥¦¡Ê23ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥¤¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬Â¤ê¤º¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ò¥ç¥¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤«Ëþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÂç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥È¥ë·Á¼°¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¡ÖRising Sun¡×¥Á¡¼¥à¡£¤·¤«¤·ËÜÈÖÁ°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¤Ï¥ê¥¢¡¦¥¥à¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¶Ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Î»ì¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¤À¤¬¡¢É½¾ð¤òºî¤ê¹þ¤á¤º¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËÎÞ¤¬¡£¥Ò¥ç¥¦¤Ï¡Ö¥¢¥¤¤ÏÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Èà¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸¶¶Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¤«¤é¥¢¥¤¤Ø¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤¬½ÅÍ×¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»ØÌ¾¤Ç¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¡£¥¢¥¤¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡È°ÍÂ¸À¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ·×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿¶ÉÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»¾¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¤Ï¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤ò¸«»ö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ò·ã¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥æ¥ó¥Û¤Ï´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ê¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¡£¥¢¥¤¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¥¢¥¤¤¯¤ó¤Ï¥¥Ã¥¯¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î»¿¼¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë