乃木坂46岡本姫奈、幼少期ショット公開 ドラゴンボール愛伝わる姿に「美少女オーラすごい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/20】乃木坂46の岡本姫奈が20日、自身のブログを更新。幼少期の写真を公開した。
【写真】乃木坂46岡本姫奈、ドラゴンボール愛のぞく幼少期ショット
岡本は「おっす！おら岡本姫奈！」「本当に浮かれています」とコメントし、「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」の新CMに出演することを報告した。
ドラゴンボールヒーローズのエリア戦に挑む幼少期の姿も公開し、「5歳の頃の十八番は『ロマンティックあげるよ』『摩訶不思議アドベンチャー！』だった」「『スパーキング！』って歌いながら小学校の教室の扉開けてた」と家族全員でドラゴンボールが好きだったというエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「愛が伝わる」「美少女オーラすごい」「おめでとうございます」「感動しました」「昔から可愛い」「夢が叶って良かった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
