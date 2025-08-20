RSK

JR西日本によりますと、きょう(20日)午後4時15分ごろから、大雨の影響でJR伯備線の黒坂～江尾間で徐行運転しています。このため、JR伯備線の新見～上石見間の一部の列車に約40分の遅れや運休が出ているということです。

【岡山午後5時50分】

以下の列車は一部区間で運転が取り止めとなっています。
【新見⇒米子方面】
・新見駅　午後6時35分発　普通米子行き　新見駅～米子駅間
【米子⇒新見方面】
・米子駅　午後6時26分発　普通新見行き　米子駅～新見駅間

また、特急やくも号にも運転取り止めや遅れが出ています。

【岡山⇒出雲市方面】
・やくも25号　岡山駅～出雲市駅間　運転取り止め

【出雲市⇒岡山方面】
・やくも26号　出雲市駅～岡山駅間　運転取り止め

【岡山⇒出雲市方面】
・やくも17号（出雲市行き）　約30分遅れ

【出雲市⇒岡山方面】
・やくも24号（岡山行き）　約30分遅れ