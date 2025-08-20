【JR伯備線】大雨の影響で黒坂～江尾間で徐行運転 新見～上石見間の一部列車や特急「やくも号」に遅れや運転取り止め【岡山午後5時50分】
JR西日本によりますと、きょう(20日)午後4時15分ごろから、大雨の影響でJR伯備線の黒坂～江尾間で徐行運転しています。このため、JR伯備線の新見～上石見間の一部の列車に約40分の遅れや運休が出ているということです。
【写真を見る】【JR伯備線】大雨の影響で黒坂～江尾間で徐行運転 新見～上石見間の一部列車や特急「やくも号」に遅れや運転取り止め【岡山午後5時50分】
以下の列車は一部区間で運転が取り止めとなっています。
【新見⇒米子方面】
・新見駅 午後6時35分発 普通米子行き 新見駅～米子駅間
【米子⇒新見方面】
・米子駅 午後6時26分発 普通新見行き 米子駅～新見駅間
また、特急やくも号にも運転取り止めや遅れが出ています。
【岡山⇒出雲市方面】
・やくも25号 岡山駅～出雲市駅間 運転取り止め
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも26号 出雲市駅～岡山駅間 運転取り止め
【岡山⇒出雲市方面】
・やくも17号（出雲市行き） 約30分遅れ
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも24号（岡山行き） 約30分遅れ