ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、深澤辰哉（Snow Man）のアクションシーン（第6話）のメイキングショットが公開された。

【画像】深澤辰哉のアクションシーンのメイキングショット（全2枚）／【動画】貴重なリハーサル＆本番の様子／【画像】スーツ姿の深澤辰哉『誘拐の日』オフショット

同作は心やさしきマヌケな誘拐犯・政宗（斎藤工）と記憶喪失の天才少女・凛（永尾柚乃）が次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げるヒューマンミステリー。深澤はかつて凛の家庭教師をしていた弁護士・山崎忠を演じている。

■深澤辰哉がジャンプ＆着地！アクションシーンのメイキングショット

メガネをかけ、スーツにビジネスバッグを持った深澤。写真1枚目はトランポリンで跳び、バッグを振り下ろそうとしている姿で、自身の身長と同じくらい高く跳んでいる。

2枚目はその直後だろう。クッションに綺麗に着地した姿で、髪やスーツは乱れているが、下に向けた顔は笑顔のように見える。

SNSでは「なんて美しいんだ」「一瞬の切り取りなのに美しすぎる」「かっこよすぎんか」「ジャンプが思ってた以上にすごい」「こんなんさすがに恋」「空中でもカッコいいのは罪」といった声が寄せられている。

■貴重なリハーサル＆本番の様子も！

また別の投稿では、リハーサルと本番の様子を収めた動画が公開。深澤の華麗なアクションに加え、スタッフから「カッコいい！」「ヒーロー感半端ない！」「これがSnow Manだよ」など次々と声があがり、恥ずかしそうに笑う深澤の姿も収められている。

■スーツ姿の深澤辰哉『誘拐の日』オフショット

Snow Man

