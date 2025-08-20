マクドナルドの新ＣＭが１９日から放送され、「ビジュアル系」全盛期のビジュアルのＬＵＮＡ ＳＥＡ（ルナシー）に激似のバンドが登場。ＬＵＮＡ ＳＥＡの初期の代表曲のひとつ、「ＲＯＳＩＥＲ」を熱唱するＣＭが話題を集めている。

同曲のＭＶを再現したＣＭになっており、ＬＵＮＡ ＳＥＡ公認のコピーバンド・ＬＵＮＡ ＣＨＥＥ（ルナチー）という設定。逆立てたビジュアル系バリバリのヘアスタイルや真っ赤な口紅のボーカリストは、２００９年、トヨタのＣＭで「こども店長」として一躍大人気となった国民的子役の加藤清史郎（２４）で、本家さながらの熱いパフォーマンスを披露している。

２０日から２週間限定で販売される「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズてりやきマックバーガー」をＰＲするＣＭで、歌声は加藤ではなく、ものまねタレント・たむたむが「ＲＯＳＩＥＲ」を商品にちなむ替え歌として歌っている。

ＳＮＳ上では「ボーカル役の人ばりカッコええ思たら加藤清史郎かい」「清史郎くん！どゆことｗｗすごっ！」「誰なのか気になったー 調べたら加藤清史郎だって！」「初めてＣＭ見た時、何っっ！？って頭グルグルしてる内に終わっちゃったけど笑笑 素直に面白かったよ ＭＶ再現度スゴい」「清史郎くんも当時の隆一さんに似てるー」「隆一メイクがよく似合ってましたね」「見たよー最高でした！」「みんな激似！！」「ヴィジュアルの再現度高い！」「加藤清史郎がルナシー完コピしててｗｗ」「おもしろすぎる！」など反響を呼んでいる。