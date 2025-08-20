Awich×ALIによる主題歌が鳴り響く、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編 本予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Awich×ALIによる主題歌「黄金の彼方」が使用された、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編の本予告映像が解禁された。

■Awich×ALIによる主題歌「黄金の彼方」が鳴り響く本予告が完成

原作がシリーズ累計3,000万部を突破し『マンガ大賞 2016』第1位や『第 22 回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝いている大人気TVアニメ『ゴールデンカムイ』。その最終章がTOKYO MX他にて2026年1月より放送。それに先駆けて、2025年10月に劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】および【後編】が、全国の劇場にて公開となる。

先日、その劇場先行版の主題歌に、日本のヒップホップ界を牽引し、海外でも精力的に活動の場を広げるラッパー、Awichと、『ゴールデンカムイ』TVアニメシリーズファンにはおなじみとなった第四期のオープニングテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当したALIのコラボレーションによる書き下ろし楽曲「黄金の彼方」が起用されることが発表。大きな話題となっていた。

そしてこのたび、その主題歌の歌唱部分が使用された本予告映像が公開。両者のボーカルの掛け合いがフィナーレに向かう作品の最終章をドラマチックに彩っている。

■Awichコメント

ゴールデンカムイに描かれる命の連鎖、祈りや裏切り、絆と決意。その物語をALIと共に歌にできたことを誇りに思います。アイヌは沖縄とも似ているなと感じていて、大地と共に生き、時に抑圧されながらも文化を守ってきた魂の共鳴を感じながら、『黄金の彼方』を作りました。これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました。物語と共に、この歌もあなたの記憶に刻まれますように。

■ALIコメント

本当にこの話をいただき、驚愕と感謝に尽きる想いでした。

ゴールデンカムイへの気持ちすべてを第四期 OP テーマの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」に託すつもりで作ったので、今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました。

AwichさんとChaki Zuluさん、そして、前作でも一緒に作った相方のRyo’LEFTY’Miyataくんと全員で

僕1人では見たことない、見ることが出来ない景色まで、100%ピュアな作品への愛で辿りつけた事を本当に嬉しく思います。

物語の最終章、

黄金の彼方にてあなたは何を見つける？

ゴールデンカムイよ永遠なれ！

音楽万歳!!!

■映画情報

劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】

10月10日（金）公開

劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】

10月31日（金）公開

■関連リンク

『ゴールデンカムイ』作品サイト

https://www.kamuy-anime.com/

Awich OFFICIAL SITE

https://awich098.com/

ALI OFFICIAL SITE

https://alienlibertyinternational.com/