「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限29万6742枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の29万6742枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 296742( 296742)
ソシエテジェネラル証券 141255( 141255)
SBI証券 107982( 43906)
バークレイズ証券 32340( 32340)
楽天証券 54272( 27090)
松井証券 26445( 26445)
サスケハナ・ホンコン 23823( 23823)
日産証券 13833( 13833)
JPモルガン証券 12284( 12284)
モルガンMUFG証券 7569( 7567)
三菱UFJeスマート 12205( 7035)
BNPパリバ証券 7018( 7018)
ビーオブエー証券 6324( 6324)
野村証券 5475( 5351)
マネックス証券 5056( 5056)
ゴールドマン証券 4697( 4617)
みずほ証券 3700( 3698)
広田証券 3664( 3664)
フィリップ証券 2672( 2672)
東海東京証券 2065( 2065)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4419( 4419)
ソシエテジェネラル証券 3322( 3322)
フィリップ証券 277( 277)
SBI証券 344( 144)
マネックス証券 130( 130)
バークレイズ証券 81( 81)
三菱UFJeスマート 142( 74)
楽天証券 156( 68)
松井証券 54( 54)
JPモルガン証券 39( 39)
ドイツ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 129( 129)
ABNクリアリン証券 63( 63)
フィリップ証券 38( 38)
松井証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 36( 28)
SBI証券 49( 11)
マネックス証券 5( 5)
楽天証券 14( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース