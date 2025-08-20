「TOPIX先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限9179枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9179枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9179( 9179)
ソシエテジェネラル証券 5985( 5985)
バークレイズ証券 1607( 1607)
JPモルガン証券 1556( 1556)
ビーオブエー証券 1383( 1383)
ゴールドマン証券 1171( 1115)
BNPパリバ証券 857( 857)
モルガンMUFG証券 695( 695)
シティグループ証券 491( 491)
HSBC証券 326( 326)
UBS証券 247( 247)
インタラクティブ証券 187( 187)
サスケハナ・ホンコン 174( 174)
日産証券 114( 114)
三菱UFJeスマート 119( 101)
SBI証券 117( 49)
みずほ証券 15( 15)
ドイツ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
フィリップ証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース