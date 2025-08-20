「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限5532枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5532枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5532( 5496)
ソシエテジェネラル証券 4089( 4089)
バークレイズ証券 644( 644)
日産証券 544( 544)
SBI証券 832( 482)
JPモルガン証券 413( 368)
サスケハナ・ホンコン 332( 332)
モルガンMUFG証券 319( 319)
ビーオブエー証券 508( 307)
ゴールドマン証券 347( 277)
松井証券 271( 271)
楽天証券 490( 244)
インタラクティブ証券 131( 131)
フィリップ証券 119( 119)
マネックス証券 119( 119)
UBS証券 113( 113)
三菱UFJeスマート 103( 95)
BNPパリバ証券 41( 41)
岩井コスモ証券 30( 30)
HSBC証券 40( 28)
シティグループ証券 19( 0)
大和証券 5( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
日産証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
松井証券 33( 33)
バークレイズ証券 26( 26)
SBI証券 33( 19)
楽天証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース