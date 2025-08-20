　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5532枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5532(　　5496)
ソシエテジェネラル証券　　　　4089(　　4089)
バークレイズ証券　　　　　　　 644(　　 644)
日産証券　　　　　　　　　　　 544(　　 544)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 832(　　 482)
JPモルガン証券　　　　　　　　 413(　　 368)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 332(　　 332)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 319(　　 319)
ビーオブエー証券　　　　　　　 508(　　 307)
ゴールドマン証券　　　　　　　 347(　　 277)
松井証券　　　　　　　　　　　 271(　　 271)
楽天証券　　　　　　　　　　　 490(　　 244)
インタラクティブ証券　　　　　 131(　　 131)
フィリップ証券　　　　　　　　 119(　　 119)
マネックス証券　　　　　　　　 119(　　 119)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 113(　　 113)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 103(　　　95)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　41(　　　41)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　30(　　　30)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　40(　　　28)
シティグループ証券　　　　　　　19(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　70(　　　70)
日産証券　　　　　　　　　　　　56(　　　56)
ソシエテジェネラル証券　　　　　55(　　　55)
松井証券　　　　　　　　　　　　33(　　　33)
バークレイズ証券　　　　　　　　26(　　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース