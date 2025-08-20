「日経225先物」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万9649枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月20日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9649枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29649( 28403)
ソシエテジェネラル証券 17491( 16297)
サスケハナ・ホンコン 4187( 4187)
ゴールドマン証券 5273( 3084)
バークレイズ証券 2628( 2579)
JPモルガン証券 4221( 2547)
モルガンMUFG証券 2282( 2218)
シティグループ証券 4051( 1975)
SBI証券 2539( 1703)
日産証券 1606( 1606)
野村証券 2934( 1558)
BNPパリバ証券 2290( 1396)
ビーオブエー証券 1399( 918)
みずほ証券 831( 770)
松井証券 606( 606)
楽天証券 1089( 589)
UBS証券 616( 573)
大和証券 610( 503)
SMBC日興証券 983( 391)
フィリップ証券 307( 307)
三菱UFJeスマート 66( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1413( 413)
SBI証券 210( 162)
松井証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 369( 69)
楽天証券 60( 48)
三菱UFJeスマート 45( 39)
日産証券 31( 31)
ゴールドマン証券 10( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
光世証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
みずほ証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
JPモルガン証券 400( 0)
野村証券 400( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース