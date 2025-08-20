ÅìËÌËÌÉô¤ÎÂç±«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¡20ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡Âç±«ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü
º£Æü20Æü(¿å)¡¢³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌËÌÉô¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£Æü20Æü(¿å)ÌëÃÙ¤¯¤«¤éÌÀÆü21Æü(ÌÚ)Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀÄ¿¹¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü20Æü(¿å)¡¡ÅìËÌËÌÉô¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç±«
º£Æü20Æü(¿å)¡¢Á°Àþ¤¬ËÌÆüËÜ¤ËÄäÂÚ¤·¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌËÌÉô¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
17»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»ÔÉ°ÌÚÆâ¤Ç¤Ï253.5¥ß¥ê(8·î1°Ì)¡¢ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔµÙ²°¤Ç243.0¥ß¥ê(´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì)¡¢½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»ÔÅÄÂô¸Ð¹â¸¶¤Ç230.0¥ß¥ê(8·î1°Ì)¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔµÙ²°¤Ç¤Ï8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤äÁý¿å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£17»þ30Ê¬¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÀÄ¿¹¸©¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©¡¦½©ÅÄ¸©¡¦´ä¼ê¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì
ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆî²¼¤·¡¢Äãµ¤°µ¤ÏÀéÅç¶á³¤¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÀÆü21Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÀÄ¿¹¸©¤ä´ä¼ê¸©¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ïº£Æü20Æü(¿å)ÌëÃÙ¤¯¤«¤éÌÀÆü21Æü(ÌÚ)Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)18»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç
ÅìËÌËÌÉô¡¡180¥ß¥ê
ÅìËÌÆîÉô¡¡100¥ß¥ê
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤äÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÂç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü21Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤Ï»ß¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢23Æü(ÅÚ)¤«¤é24Æü(Æü)º¢¤âËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆ¤ÓÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸Í½Â¬¤¬¤Ç¤¿¤é
È¾ÆüÄøÅÙÀè¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤òµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯É½ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÜ¸©¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç±«ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Çµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ Àî¤Î¶á¤¯¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢°û¿©ÉÊ¡¢µ®½ÅÉÊ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ê¤ÉÈòÆñ½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£µ¤¾Ý¾ðÊó¤äÈòÆñ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ÈòÆñÀè¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»ØÄê¤¹¤ëÈòÆñ½ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ê¿ÆÀÌ¡¦ÃÎ¿Í¤Î²È¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸õÊä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
