グレー、ホワイト＆グリーンがライナップ！PUMA SAFETY「FRONTCOURT」ミッドカットDISCタイプ

PUMA SAFETY「FRONTCOURT」ミッドカットDISCタイプ

・素材

アッパー ：人工皮革(マイクロファイバー)

ソール ：合成底

先芯 ：グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ ：25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー ：グレー／ホワイト＆グリーン

・重さ ：460g(26.5cm/片足)

・希望小売価格：15,000円(税込16,500円)

PUMAのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」のスポーティデザインが特徴の「FRONTCOURT(フロントコート)」ミッドカットDISCタイプに新たに2色を追加ラインナップしました。

2025年8月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開します。

■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、建設現場や工場などでの作業で足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。

スタイリッシュで、普段履きにもなじむスポーティーなデザインが特徴です。

■「HERITAGE(ヘリテイジ)」シリーズについて

「ヘリテイジ」は、PUMAスニーカーのヴィンテージデザインからインスパイアされたレガシーシリーズです。

高い安全性と洗練されたデザインで、建設現場や工場はもちろんのことアウトドアやDIYなどさまざまなシーンにもマッチします。

「FRONTCOURT(フロントコート)」は、スポーツテイストの洗練されたフォルムが特徴となっており、人工皮革のアッパーがしっかり足を包み込み、独自の溝パターンのアウトソールが靴全体の柔軟性を高め、多彩なワークシーンも任せられるオールラウンドモデルです。

今回、新たに2色がラインナップされるDISC MIDタイプは、フィット感の調整や脱ぎ履きもしやすいDISC LACING SYSTEM(ディスクレーシングシステム)を搭載、形状は人気のミドルカットで、カラーは今次追加により全4色展開となります。

いずれも「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」※であり、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯により、つま先をしっかり保護してくれます。

かかと部分には衝撃吸収性能が備わっており、疲労感が減少され作業も快適に行えます。

アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えています。

※「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」：つま先に硬質樹脂の先芯を装着し、公益社団法人 日本保安用品協会(略称：JSAA)制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性能や耐久性を備えるスニーカータイプの作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)と呼び、JSAA規格認定品として品質を保証しています。

プロスニーカー(R)の表示は、公益社団法人 日本保安用品協会の登録商標です。

