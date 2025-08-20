全日空は19日、小松空港と羽田を結ぶ空の便を、10月下旬から1日2往復に減便すると発表しました。かつてのドル箱路線の突然の減便発表に衝撃が広がっています。

20日午前11時前、小松空港に着陸した羽田からの便、10月からは運航を取りやめることになります。

全日空は現在、1日4往復運航していますが、10月26日からの冬ダイヤでは朝と夜の2往復だけとなり、小松−羽田便は日本航空と合わせて1日8往復となります。

渡邉百音フィールドキャスター「1日10往復から8往復になる小松羽田便北陸新幹線が開業し新幹線の需要も高まる中、航空利用者はどう受け止めているのでしょうか」

白山市在住の利用者「孫も関東にいるけれど、ほとんど新幹線。北陸のこれからの発展を考えると大きなダメージになるのかなという気はする」

埼玉県在住で福井に帰省した人「飛行機のほうがちょっと高いなという印象だが子供が飛行機に乗りたいというワクワクがあって子供も下の子が小さいとぐずって昼寝するからこの時間はダメだな、というのがあるので本数が多いと子供がいても飛行機使いやすいなと思う」

国内屈指のドル箱路線「小松ー羽田便」新幹線開業の影響で10年で大幅減

かつて国内屈指のドル箱路線として、北陸と首都圏を結んできた羽田便。

しかし、北陸新幹線の金沢開業後は競争にさらされ、2014年度にはおよそ88万人だった利用客は、新幹線開業後の10年でおよそ36万人にまで減少。

単価が高いビジネス客が激減したことに加え、整備費や人件費の高騰が追い打ちをかけ、赤字が急激に拡大していることから、全日空は路線存続のため、収支改善を図る必要があるとして、乗り継ぎ利用が多い朝と夜の2往復を残し、減便に踏み切りました。

利用者「実家が北海道なので北海道行く時は小松使う北海道から帰る時に羽田経由の時もあるので（便数が）無くなると困るかなと思いはある」

「ビジネスで利用する羽田から小松で小松から福井に行くパターンが多い（減便は）辛いですね」「Qスケジュールもこれまでと変わる？大阪から入ったりとかもしないといけなくなるかなあと」「うちの会社の営業所が金沢にあるので小松空港は使っている（今日はANAで来たが）無ければJALにするか新幹線にする」県担当者「空港全体としての利便性はそれほど大きく下がることはないのでは」

渡邉百音フィールドキャスター「取材して話を聞いていると福井県の方が多く、2024年まで北陸新幹線が福井まで通っていなかったことで、小松空港経由で関東などに行かれる方も多かったその利用者が根付いていたのかなと感じました。」

現在、小松ー羽田便は、日本航空が6往復、全日空が4往復で合わせて10往復運航されています。

これが10月26日からは全日空が2往復減って、合わせて8往復になります。

ただ運航がなくなる便の前後には、日本航空の便も設定されていて、県の担当者も空港全体としての利便性はそれほど大きく下がることはないのでは、とも話していました。

減便をきっかけに新幹線の利用がますます増えるのか、日本航空の一人勝ちとなるのか、羽田便の行方に注目です。

全日空の担当者は「減便は苦渋の決断だった。残った2往復はしっかり維持し、地域に貢献していきたい」としています。

また馳知事は、「便数維持を強く要望していたが、減便は大変残念である。一層の利用促進策を講じていきたい」とコメントしています。