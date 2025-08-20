早くも新米の季節到来です。20日から県産の早生品種「ゆめみづほ」の販売が始まりました。全国的にコメの価格高騰が続く中、新米の価格は果たしていくらになったのでしょうか？

記者リポート「県産ゆめみづほの販売がきょうから始まりました。気になる価格は…4280円です」

スーパーの店員「本日より新米販売となっております。どうぞこちらのコーナーお立ち寄りくださいませ」

新米「猛暑で心配されるも例年通りの出荷に」

金沢市新保本の「どんたく西南部店」では、県産の早生品種「ゆめみづほ」の新米が店頭に並びました。

販売元の中橋商事によりますと、「連日の猛暑などで心配な部分はあったが、例年通りに出荷できた」ということです。

価格は1袋5キロで4280円と、2024年の同じ時期に販売された新米に比べ、およそ1600円高くなっています。

ただ2024年はその後、どんどん価格が上がり、今年の新米と同じ水準まで値上がりしたということです。

客「あらー、去年2千いくらで買ったんやけど…新米はいつもゆめみづほ楽しみに買ってるけど…えー」

買い物客「お米だけの値段じゃないし、いろいろ物価も上がっているので、もう少し米びつが減ってから購入する」「高い。去年の倍ほどする。でもやっぱり新米食べたいし」

新米「ゆめみずほ」21日以降スーパーやドラッグストアでも順次出荷

20日は県内のどんたく12店舗におよそ20トンが出荷されました。

どんたく・能裕一郎さん「無事に令和7年産のコメを販売できてよかった。今年は出来に関しても例年通りの出来というところで、かなり美味しいコメになっていると思うので、ぜひ皆様に食べてほしい」

ゆめみづほは、21日以降、その他のスーパーやドラッグストアにも順次出荷され、シーズン通しておよそ2万トンの出荷が見込まれています。