再値下げキターーーッ！【ハニーズ】40・50代の二の腕カバーに！「上品ブラウス」

まだまだ暑い日は続きそう。薄着で過ごしたいけれど二の腕は出したくない……。そんなミドル世代は、フレア袖のトップスでさり気なくカバーしてみて。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】では、体型カバーと上品見えの両方が叶いそうなブラウスが絶賛お値下げ中。オンにもオフにも使いやすく、大人コーデで頼りになるはず。

ケープ風デザインが目を引く上品ブラウス

【GLACIER lusso】「ケープブラウス」\2,980（税込・セール価格）

ドレープ感が上品な、ケープ風デザインのブラウス。公式サイトによると「長めのフレア袖で気になる二の腕もカバー」してくれるとのこと。長めの着丈でボトムスにインしてもアウトでもサマになり、きれいめなスカートともカジュアルなデニムパンツとも好相性。清潔感のあるホワイト、涼しげなネイビー・ブルーの全3色展開。

レーススカートと合わせて涼しげ今っぽコーデに

こちらはブルーを着用しアイボリーのレーススカートを組み合わせ。スカートの生地感も相まって涼やかな着こなしに。すっきりと見せたいなら、写真のようにタックインしてきれいめに着こなすのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M