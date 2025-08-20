【Nintendo Live 2025 TOKYO】 10月4日、5日 開催予定 会場： 東京ビッグサイト南1・2ホール 東京都江東区有明3-11-1

任天堂は「Nintendo Live 2025 TOKYO」を10月4日、5日にわたって東京ビッグサイト南1・2ホールにて開催する。8月20日から一般抽選応募の受付を開始した。

応募には「Nintendo Today!」を経由する。アプリ内ホーム画面のエントリーボタンから応募できる。

この他、会場では10月5日に「マリオカート ワールド：Invitational 2025 親子部門／一般部門」を開催。世界各地のプレイヤーを集め、レースやサバイバルで対戦する。この他「カービィのエアライダー」、「Pokémon LEGENDS Z-A」などのゲーム体験も実施する。

