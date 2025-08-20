Nintendo Live 2025 TOKYO一般抽選受付が開始。応募は「Nintendo Today!」が必要
【Nintendo Live 2025 TOKYO】 10月4日、5日 開催予定 会場： 東京ビッグサイト南1・2ホール 東京都江東区有明3-11-1
任天堂は「Nintendo Live 2025 TOKYO」を10月4日、5日にわたって東京ビッグサイト南1・2ホールにて開催する。8月20日から一般抽選応募の受付を開始した。
応募には「Nintendo Today!」を経由する。アプリ内ホーム画面のエントリーボタンから応募できる。
この他、会場では10月5日に「マリオカート ワールド：Invitational 2025 親子部門／一般部門」を開催。世界各地のプレイヤーを集め、レースやサバイバルで対戦する。この他「カービィのエアライダー」、「Pokémon LEGENDS Z-A」などのゲーム体験も実施する。
「Nintendo Live 2025 TOKYO」一般入場者の応募受付を開始しました。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 20, 2025
「ゲーム体験」への参加や「ステージイベント」「ゲーム大会」の観覧を希望される方は、9月3日（水）15時までに、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Today!』よりご応募ください。#NintendoLivehttps://t.co/GDQFV53Yj1
(C) Nintendo