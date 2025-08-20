【日本ハム】”サニブラウンに勝った男”が週末のソフトバンク戦に向けての「キーマン」に浮上？　難敵モイネロをいかに崩すか、注目の「22」

五十幡は侍ジャパンにも選ばれるなど、足が武器となっている（C）産経新聞社

日本ハムの韋駄天、五十幡亮太が、自身初のタイトル獲得へ向け奮闘中だ。

8月13日のロッテ戦（エスコンフィールド）に「1番・中堅」で先発出場すると、初回の第1打席で四球を選んで出塁すると、2番・水谷瞬の打席で二盗を決め、この盗塁で自身初のシーズン20盗塁をマークした。さらに一死二塁から3番・野村佑希の打席でも三盗を決めてみせた。ここまで「22盗塁」をマーク。

2020年ドラフト2位で中央大から入団した五十幡だが、中学までは陸上の短距離選手として活躍したことは知られている。

中学3年時に出場した全日本中学陸上選手権では、決勝で共に走ったあのサニブラウンを上回りゴールするなど、入団当初から、「サニブラウンに勝った男」として、俊足が注目されていた。

日本ハムに入団後は、外野手の層が厚いことや、度重なる怪我の影響もあり、なかなかレギュラーを掴めず。1軍での出場は代走や守備固めといった役割が多かったが転機となったのは、昨オフにプレミア12の侍ジャパンメンバーに選出されたこともあった。

1次ラウンドのキューバ戦では6-6の8回に代走で出場すると、栗原陵矢（ソフトバンク）の犠飛で決勝点となる7点目のホームを踏んだ。国際大会でも自身の強みをいかんなくアピールしてみせたのだ。