ジャスティン・ビーバーの妻で、モデルから起業家へ転身したヘイリー・ビーバー（28）は仕事のペースを下げる予定はないという。ヘイリーは最近、自身の美容ブランド「ロード」を最大10億ドル（1478億円）と推定される取引でe.l.f. ビューティーに売却、現在もチーフ・クリエイティブ・オフィサー兼イノベーション責任者を務めるほかe.l.f. のコンサルタントとしても活躍している。



ヘイリーはWWDにこう語る。「e.l.f.への売却後も、（美容業界は）私にとって全く新しい興奮、情熱、そしてモチベーションを与えてくれている。自分の会社での役割も拡大し、まだまだたくさんのアイデアがある。ゆっくりしようなんて考えない。むしろ更なる高みへ向かうために情熱を燃やしているところ」



世界中に展開されているコスメショップのセフォラに「ロード」の展開を準備中のヘイリーはこう続ける。「ロードを立ち上げてからずっと私は直感に従ってきた。それがビジョンを現実のものにした」「業界の人々が右に進む中、私たちは左に進むべきと感じることがある。それが違いと創造性を生む」「新しく異なるものに変化しつつ、ロードの世界に存在し続けたいと考えている。セフォラの世界にも自然に溶け込ませたい」



そんなヘイリーは以前にも「e.l.f.への大規模な売却後のロードに関する夢と目標はたくさんあり、ビジョンはこれまで以上に明確でグローバル展開を拡大していきたい」とグラマー誌に意気込みを話していたところだ。



