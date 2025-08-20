お盆も明けて、いよいよ夏も終盤へ。まだまだ真夏？それとも晩夏？ビミョーなこの時期の気分にぴったりなカフェメニューはどれ？

ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わうティービバレッジが登場 / スターバックスコーヒー

2025年8月18日より、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう『涼み 抹茶 ムース ティー』が発売になりました。うだるような暑さが続くこの時季にもぴったりの、和の風情が息づく“真夏の涼み抹茶”です。

『涼み 抹茶 ムース ティー』（Iced） TALLサイズのみ 〈持ち帰りの場合〉579円（税込）、〈店内利用の場合〉590円（税込）

抹茶の奥深い香りや本来の味わいのほろ苦さを際立たせた、さっぱりとした飲み心地のティー。その上に、まろやかな甘さとコクを感じられるふわふわのホワイトモカフレーバームースと、香りたつ抹茶パウダーを振りかけています。混ぜ合わせると、抹茶のほろ苦さとムースの甘くやさしい味わいが心地よく広がります。

暑さから逃れて秋気分に浸りたい… そんなときのおすすめは“レトロ喫茶風スイーツ” / タリーズコーヒー

タリーズコーヒーでは、センチメンタルな秋の気分を思い起こさせるレトロ喫茶風スイーツを、2025年8月20日より季節限定で発売します。

「喫茶風ほっくりモンブラン」 単品：540円（税込） セット：910円～（税込）

どこか懐かしい喫茶店のモンブランをイメージした見た目と味わい。しっとりとしたマドレーヌ生地にやさしい甘さの黄栗のモンブランクリームを絞り、刻んだ黄栗をトッピングしました。シンプルでありながら、ほくほくとした栗の甘みが口いっぱいに広がり、ひと足早い秋の訪れを感じさせてくれます。

「紫芋とカシスのタルト」 単品：520円（税込） セット：890円～（税込）

紫芋クリームとホイップクリームに、甘酸っぱいカシスソースを重ねてほどよい酸味をプラス、爽やかで深みのある味わいに仕上げています。紫芋とカシスがお互いを引き立てあう上品な味わいと、なめらかな口どけが楽しめます。

モンブランは本日のコーヒーやアイスコーヒーと相性が良く、紫芋とカシスのタルトはオリジナルティーや水出しアイスティーとのペアリングがおすすめ。ぜひセットで味わってみて。

マスカットとマンゴーをギュっと詰め込んださわやかなデザートティー / ゴンチャ

ゴンチャから2025年8月21日より登場するのは、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティー「マスカット＆マンゴー」。ラインアップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッと食感がリッチなジェラッティーの2種類。

マスカット＆マンゴー ティーエード（ICED/M） 690円（税込）

みずみずしいマスカットと芳醇なマンゴーを一度に味わう、爽快感あふれるフルーツティー。すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイス状にカットしたほどける食感のマンゴー果肉を合わせています。

マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN/M） 720円（税込）

すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みを凝縮したソースとゼリー、芳醇でほどける食感のマンゴー果肉を合わせたフローズンドリンク。シャリッと冷たい口あたりとジューシーな果実感は、夏のご褒美におすすめ。

販売期間は8月31日までの予定。夏の名残を心ゆくまで味わってください。

※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります。

