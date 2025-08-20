夏とえいば「手持ち花火」ですが、最近では、遊べる場所が限られているのが現状です。そんな中、県内の公園でも手持ち花火を解禁する動きがあります。その理由を取材しました。



夏休みシーズン真っただ中。東京・台東区にある花火専門店では…。



（記者）

「たくさんのお客さんでにぎわっています」



（客）

「毎年ここで。買いに来ているんです」



（客）

「1本ずつ買えるのがいいな と思いました」





1本数十円から買うことができる手持ち花火に…。幅広い世代から人気の線香花火。さらに打ち上げ花火まで。店で取り扱う商品は400種類以上。この男性に話を聞いてみると…。（20代教員）「教員なんですけど、部活の合宿で子どもたちが花火をするので買いに来た」演劇部の顧問だそうで、花火は夏合宿で頑張る生徒たちへ。（20代教員）「帰る前日の夜にやるので、盛り上がって楽しい思い出にしてくれたらな」初めてきたという女性は…。（30代母親）「かわいく出るやつとかってありますか？」店員と相談しながら花火選び。実は…。（30代母親）「娘のはじめての花火を買いに来ました」花火デビューをする2歳の娘に楽しんでもらいたいと、手持ちの花火セットなどを購入。その日の夜にさっそく…。（娘･2歳）「うわあああ』カラフルに光る花火に興味津々です。（30代母親）「自分も小さい時にやって夏の楽しみだったので、毎年やらせてあげられたらなと思います」年に1度の花火を大切にしている家族にも出会いました。（島田さん･30代）「あすから実家に帰省して、この子のおばあちゃん、おじいちゃんちで一緒に花火をやろうかなと思って」毎年夏休みに父親の実家がある埼玉に帰省。5歳の娘と花火をするのが恒例なのだとか。翌日…その実家にお邪魔しました。（娘･5歳）「ついた～～～」祖父母にとっても年に1度の楽しみ。（祖母）「1人で持てるようになったね」ことしになって初めて1人で手持ち花火ができるように…。（娘･5歳）「わーー」花火を通して実感する孫の成長。（祖父）「毎年毎年大きくなったのを見ながら、一緒に楽しむのは非常にいいですよね」（祖母）「成長はなにものにも代えがたいものだなって。元気もらっています。ありがとね」小学生の息子と来ていたお父さん。かごいっぱいに6000円分を買うわけは？（父親･50代）「区立の公園で花火ができるようになったので、子どもたちと一緒に花火をやりたいなと思って」親子が住む都内の区では、これまで禁止されていた手持ち花火の利用が去年から解禁に。（父親･50代）「大きい花火大会は、そこ行くまでが大変だったり人が多くて混んでたりするので。家族で花火をやって夏のいい思い出になれば」実は、これまで手持ち花火を禁止していた自治体も、住民の要望などを受け、続々と解禁。（手持ち花火で遊ぶ子ども）「きれいです」都内23区のうち18区では、指定された公園であれば花火ができるのです。（松木商店 海老澤 浩二 店長）「各公園でも花火をできるところが増えた。家族連れで花火をいに来られる人が夏休みを境に大変多くなりました」元々、各自治体が管理する公園の多くは、「都市公園法」により火気の使用が原則禁止されていて、花火やバーベキューなどは行うことができません。そうした中、この夏、静岡県内でも試験的に手持ち花火が楽しめる公園が登場しています。その一つが富士市の「中央公園」です。実際に夜に行ってみると…。（手持ち花火を楽しむ人）「きれいだね」「楽しい」この日は平日にもかかわらず、大勢の家族連れやカップルが花火をしていました。夏の風物詩でもある手持ち花火ですが最近では出来る場所が限られてきています。（20代）「基本的に禁止にされている場所が多いので、やりたくてもできない現状」それは、たとえ自宅であっても、近所への迷惑を考えるとちゅうちょしてしまうといいます。（40代）「近所の方とか煙とかで迷惑かけちゃうかなと思って。やろうかなと思っても控えてしまいます」こうした声もあり、富士市では今回、試験的に公園での利用を認めたのです。（富士市みどりの課 宮下 武彦 統括主幹）「以前から公園内で花火ができないかという問い合わせがありまして、今年度試行的ではありますけど、中央公園で手持ち花火のみなんですけど、利用できるような施設を設置させていただいています」今回、富士市が手持ち花火の利用を開放したのは「中央公園」1か所のみで、その中でも「西側広場」に限られています。期間は8月31日までで予約は不要ですが、準備や片付けも含め午後6時から8時半まで。ロケット花火や打ち上げ花火は禁止で、水の入ったバケツを持参することや、高校生までは保護者の同伴が必要など、細かなルールが決められています。それでも…。（20代）「なかなか富士市内だと花火できるところがないので、こうやってスペースを設けてもらえるのはありがたいと思う」（40代）「夏ならではの風物詩というか子供たちも楽しみにしてると思うので、こういう場所があってすごく助かります」公園での手持ち花火の解禁は、富士宮市でも。外神東公園の南側広場で富士市と同様のルールで8月18日から31日まで試験的に開放されています。（富士宮市花と緑と水の課 穂坂 友治 公園緑地係長）「広い場所で楽しくできているということで、花火をもって楽しそうにしているお子さんをみられたことが大変うれしい。苦情は届いていない、昨日（初日）も利用された人が、もっときれいにした方がいいですか…ということで、タイルをウェットティッシュで拭いてまできれいにしてくださって大変うれしかった」いまのところ、花火に関するトラブルや苦情などはないということで、富士市と富士宮市では、2025年の試行結果を受けて、2026年以降、他の公園での解禁も検討したいと話しています。（富士市みどりの課 宮下 武彦 統括主幹）「皆さんが気持ちよく使っていただくためのルールですので、ルールを守っていただいて、今後、他にもつなげられるような取り組みになればと思っている」