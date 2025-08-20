チェルシーで序列低下のN・ジャクソンに今夏レンタル移籍の可能性浮上 プレミアリーグやセリエAの複数クラブが興味
去就に揺れるセネガル代表ストライカーに欧州複数
クラブが興味を示している。
『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、チェルシーに所属する25歳のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンに今夏レンタル移籍の可能性が浮上しているという。
2023年7月にビジャレアルからチェルシーへ完全移籍を果たしたジャクソンはプレミアリーグ初挑戦となった23-24シーズンは決定機を逃す場面も多く批判に晒されることもあったが、最終的には31試合に先発出場し、14ゴール5アシストを記録。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ30試合で10ゴール5アシストと2年連続で二桁得点を記録するなど活躍。しかし昨季の終盤戦にUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要なゲームとして臨んだニューカッスル戦やクラブW杯のフラメンゴ戦での軽率な一発退場などもあり、今夏の移籍市場では退団が噂されていた。
去就が不透明となっているジャクソンだが果たして今夏チェルシーを離れるのだろうか。
チェルシーがカウンターから電光石火の先制点— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 1, 2024
ジャクソンは2試合連続ゴール
パーマーはすでに今季リーグ戦4アシスト目
プレミアリーグ 第3節#チェルシー v #クリスタル・パレス
https://t.co/IQcfgHP0GD pic.twitter.com/jl6qNDxW72