（コメンテーター 航空・旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

ここからはわたくし鳥海がお伝えします。みなさん、大阪・関西万博はもう行きましたか？



もったいないですね！残り2か月となりましたが、暑い日が続く中でもおすすめな楽しみ方を紹介したいと思います。ご覧ください。



きょうも多くの人でにぎわっておりまして、ミャクミャクの前には、たくさんの人が行列をなしているところなんですが…特にね夏休みに入って家族連れが増えているなってそんな感じがありますね。

Q.ちなみに鳥海さんは、万博、何回目ですか？

きょうで記念すべき20回目。30回まで行きたいと思ってます。





そんな私が今回紹介したいのが…。実は、夕方がおすすめなんです。体的にも疲れないし夜の楽しみ方がいっぱい。何よりも3700円で大人が入ることができて、小学生は1000円で入れる。まさに、この夜おすすめなんですよねということで、鳥海流の、夕方から満喫できる大阪・関西万博の楽しみ方を紹介します。暑さを避けながらお得に楽しめる、夕方から夜のおすすめスポット満載です。大阪・関西万博の通常チケットは大人7500円。しかし、午後4時から入場できる「夜間券」は大人3700円と半額以下なんです。そんなお得なチケットですが、午後10時までの6時間、たっぷりと楽しむことができます。取材したこの日は3連休の中日で、かなりの人がいました。これイタリア館5時間、6時間待ちだよ鳥海さん入られた？入った並ばれた？並んだ！朝、西ゲートに並んで急いできてそれでも45分待ち。パビリオンによっては朝一で行っても長い行列に並ばなければならないのです。そこで今回は、わたくし鳥海流の穴場を紹介します。まずは…らせん状の建物が特徴的な「チェコ館」。予約は不要で、並んでいるときでも45分ほどで入れる穴場パビリオンなんです。気になる中は…今回は特別にチェコ館の方に案内していただきます。すごく背が高い。（チェコ館 ニコラスさん）「チェコの平均身長は180cmです」わたしはそれプラス18cm。198cmニコラスさん、案内をしてくれます、よろしくお願いいたします。中に入ると250m以上もある長いらせん状の回廊が続き、その途中には素敵なガラスのオブジェも。（チェコ館 ニコラスさん）「こちらはボヘミアンガラス。ひとつひとつの形の中にはチェコの植物が入っている。ハーブがガラスにの中に1440℃の溶けたガラスの熱で中に置いた花が蒸発した。これもチェコから持ってきた？（チェコ館 ニコラスさん）「そうです」すごい。チェコはガラス工芸が盛んで、透明度が高く宝石のような輝きがある「ボヘミアンガラス」が有名。実は、パビリオンの外壁には1枚700kgもある大きなボヘミアンガラスが220枚も使われているんです。さらに、回廊の壁には多くの絵が描かれていますがその中には…。（チェコ館 ニコラスさん）「こちらは有名な大谷翔平が描かれています」あっ。大谷選手だ。（チェコ館 ニコラスさん）「チェコのピッチャーオンジェイ・サトリア選手と大谷選手のWBCの戦いが描かれている」2023年、東京ドームでチェコと日本が試合をして、そのときに友好関係が話題になってました。投げたピッチャー確か三振を大谷選手からとりましたよね。（チェコ館 ニコラスさん）「なんですごいかというと、プロフェッショナルではないアマチュア」素敵ですねこれは夜の万博で見ていただきたいな。チェコ館をおすすめする理由はこれだけではないんです。わたしが激推しするポイントはこれ。（チェコ館スタッフ）「どうそ」おお～サンキュー。（チェコ館スタッフ）「おおきに～一気」一気はしない…注ぎ立てのビール。Good。チェコはビールも有名で、パビリオンでは本場のチェコビールを楽しむことができるんです。おもしろいのは、なんと泡の量が選べるんです。チェコの人の泡のこだわりってある？（チェコ館 ニコラスさん）「泡があればあるほどビールのおいしさが保たれる。友達と話してゆっくりのみたければ泡がいっぱいビールのおいしさが残る」それは考えたことなかった。チェコ館ではビールのテイクアウトもできるので、ビール片手に夕方の万博を楽しむにはピッタリのスポットです。続いては…。サウジアラビア館です。夜になると行列が減るこの神秘的なところ。ぜひみていただきたいと思いまして、これから行ってみたいと思います。サウジアラビア館では、実際にサウジアラビアを旅しているかのような体験ができるんです。見てください。高くそびえたつサウジアラビアから持ってきた石を使ってアラブの雰囲気を感じる建物になっています。中に入ると6つの展示室に分かれていて、サウジアラビアの砂漠の世界や美しい海の景色などが大画面で映し出されて紹介されている。ほかサウジアラビアで進む大規模なスマートシティ・プロジェクトを紹介する部屋などがあります。さらに、広場では、さまざまな伝統や文化に触れることができ、喜びを表現するダンスのショーや、夜にはプロジェクションマッピングも楽しめます。そして、サウジアラビア館で行列ができていたのは…。来客をもてなす際に必ず出されるという、金の器から注がれる「サウジコーヒー」。色がちょっとね普通のコーヒーよりは透明感がある。いただきます。カルダモンが入っている。コーヒーとお茶の中間。本場の本場の味、ちょっとの本場じゃなくて本当の本場のサウジコーヒー、わたしもサウジアラビア行ったことがないのでおいしいさらにサウジアラビア館の中には、万博の中でも一番注目されている場所があります。それが…レストラン。本場のサウジアラビア料理を楽しむことができますが、おいしすぎると話題で、かなりの行列ができるほど人気なんです。なんとか会期中並んでいきたいと模索中です。この奥に僕は入れませんと、この取材のときは入れなかったのですが…実は19日、遂にこのレストランに行くことができました。本場の料理が噂通りめちゃめちゃおいしくて、これは並んででも食べてもらいたい味でした。そして、わたしのおすすめポットはまだまだありますよ。まずは万博会場の西の端にある「サンセット・ビアテラス」。夕日が沈む夜7時前なんですが、どうですかね…ダメですね、きょうはあいにくの天気で、風も強くて本来であれば、この時間夕日が本当にきれいです。晴れていれば…こんなにきれいな夕日をみることができるんです。そして、ここで楽しんでもらいたいのが大阪名物の「たこ焼き」。初体験の「博多明太もちしょう油たこ焼き」が絶品でした。おいしい。明太子とたこ焼きって…こんなに合うんだ。これ好き。ぜひここで…飲み会をここで開いてもらいたい。津川さん、行くのであればお付き合いしますのでお声がけください。そして、このあと、夜ならではのイベントがあるはずだったのですが…。あいにくの雨と風でこの日は中止となってしまいました。晴れていれば、大迫力の水上ショーや1000機ものドローンが夜空を彩るドローンショー、そして、全国の有名花火大会が万博会場で自慢の技術を披露する打ち上げ花火のショーまで、夜でしか楽しめないイベントが盛りだくさんなのです。しかし、あいにくの天気でも楽しめるのが万博。各パビリオンが工夫を凝らしたライトアップしているので、これを見て回るだけでもかなり楽しめます。フランスとアメリカ、外から建物を見ても非常にきれい。ぜひ、そこを見ていただきたい。待ち時間が長くて有名。夜になると涼しく、待つことができるのでぜひ楽しんでいただきたい。