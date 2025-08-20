¥¢¥×¥ê¡Ö¤¤Æ¤±¤íTaxi¡×¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤ÎÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹»Ï¤Þ¤ë¡¡»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò6¼Ò¤¬»²²Ã
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò6¼Ò¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤¬20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·ー¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÇÛ¼Ö¤Ë¤«¤«¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ÎÇÛ¼Ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤¤Æ¤±¤íTaxi¡×¤Ç¤¹¡£»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò6¼Ò¤¬Ï¢·È¤·»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÎÁ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò6¼Ò¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½240Âæ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³·Á»Ô¡¢¾å»³»Ô¡¢Å·Æ¸»Ô¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤È¥¿¥¯¥·ー¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÉÕ¶á¤Î¥¿¥¯¥·ー¤ò¼êÇÛ¤·¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÇÛ¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°ì¼Ò°ì¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1²ó¤ÎÁàºî¤Ç6¼Ò¤Ë¥¿¥¯¥·ー¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÇ¾¸òÄÌ¡¡¶áÆ£ÍÎÍ´¼ÒÄ¹¡ÖÇÛ¼Ö¤ÎÅÅÏÃ¤Îº®»¨²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ ÅÅÏÃ¤Ç¤Ê¤¤¤È¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤è¤êÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Á´¤Æ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¡¢µÒÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£²ó¤Î¥¢¥×¥êÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£
¸©¥Ï¥¤¥äー¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÎË¡¿Í¥¿¥¯¥·ー¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½1300¿Í¤Ç¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2020Ç¯3·î»þÅÀ¤Î1600¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ300¿Í¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï63ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÇÛ¼Ö¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ç24»þ´Ö¡¢ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇÛ¼Ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ò¥Ï¥¤¥äー¡¡·ë¾ëÆØ¼ÒÄ¹¡ÖÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤â¼ã¤¤Êý¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸½ºß¤Ï»þ´Ö¤ò»ØÄê¤·¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤òÍ½Ìó¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ì¤Ðº£¸å¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤Æ¤±¤íTaxi¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ò¸©ÆâÁ´°è¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£