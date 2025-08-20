タレントで女優・西方凌（44）が19日に自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いタレント・木村祐一（62）と子供たちとの沖縄移住生活を終了すると報告し、そのリアルな理由を明かした。

木村と8歳長女、5歳長男とともに「プチ移住」を報告していた西方。「沖縄へ移住して1年と4ヶ月が経ちました。1〜2年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことということを日々感じさせてもらえます」と感想をつづった。

自然に恵まれ、素晴らしい環境だったというが「仕事の都合もあって、思っていたよりうちの人は沖縄へ来れず、家族離れ離れ感が否めない」と本音を吐露。「子どもたちも父と離れる際は気持ちが荒れることもしばしば。分かってはいたけれど…やはり家族一緒が第一だねと、移住を通じて再確認する事が出来ました。家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と報告していた。

ユーザーから「柔軟性を尊敬します」といったコメントが寄せられると、西方は「沖縄、出来る事ならこのまま永住したい！と夫婦で話しています。でも、今はまだ東京から離れられない仕事がある。子ども小さいからまだもう少し働いてもらわないとという現実問題も」と実情を明かし「みんなで沖縄へ来れるように、私も頑張ろうと決めました」と前を向いていた。